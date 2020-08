Esta inteligencia Artificial está capacitada con textos bíblicos | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Edwin Andrade

No parece ser una señal del fin de los tiempos, pero sí de tiempos nuevos. La inteligencia Artificial sigue capacitándose en distintas áreas, gracias a la disponibilidad de herramientas en Internet. Una de ellas ha sido usada para darle vida a “AI Jesús”, la primera entidad virtual alimentada por la Biblia con algoritmos de Inteligencia Artificial

El desarrollo estuvo a cargo de George Davila, CEO y fundador de Saviors.ai, un software de Inteligencia Artificial que usa reconocimiento visual para identificar armas en entornos públicos o en zonas de registro. Esta solución permite disparar alertas silentes a las autoridades, y es capaz de reconocer diferentes tipos de objeto a distancia.

“Esta IA es algo así como encerrar a un bebé en una habitación con nada más que una Biblia y abrirla 10 años después para descubrir que han aprendido a hablar, leer y escribir basándose únicamente en esa Biblia”, dijo Dávila al medio The Next Web. “Terminan aprendiendo a hablar, pero es posible que no entiendan todo lo que están diciendo”.

Davila introdujo textos de la Biblia del rey Jacobo, la traducción al inglés de los santos escritos elaborada en 1611, y que sirve de referencia para los textos bíblicos en ese idioma.

Para medir la capacidad de creación de contenidos, el desarrollador optó por instruir a la IA para que, luego de la revisión de la Biblia, escribiera sobre tres tópicos: “Las plagas” – en relación directa a la pandemia COVID-19 y la cuarentena -, “El fin de los días” – un tema que, según Davila, está muy asociado al estudio de las religiones – y “El César” – uno de los personajes favoritos del joven programador -. El resultado de “Las plagas” es el siguiente:

“The Plague shall be the fathers in the world; and the same is my people, that he may be more abundant in the mouth of the LORD of hosts”.

“Las plagas serán los padres del mundo; y lo mismo es mi pueblo, para que sea más abundante en la boca del SEÑOR de los ejércitos”.

Como vemos, el texto tiene un aire bíblico innegable, y es justamente parte de este experimento. “Creo que, si algún predicador suficientemente carismático usara este texto generado por IA en su próximo sermón, nadie podría notar la diferencia”, dijo Dávila. Puedes decargar este desarrollo desde este sitio en GitHub.