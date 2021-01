Amazon Alexa y Google Assistant se enfrentan en partida de ajedrez | Fuente: Pallant Digital

Si alguna vez escuchaste la frase “más aburrido que ajedrez por radio”, te recomendamos actualizarla a “más aburrido que ajedrez jugado por asistentes virtuales”. En un encuentro “amistoso”, Alexa y Google Assistant fueron enfrentadas en una partida que evidenció el nivel de destreza de estos asistentes virtuales en el “deporte ciencia”.

La empresa Pallant Digital desarrolló el software para que los asistentes de Amazon y Google puedan jugar en un tablero digital que responde a comandos por voz, y demostrar cuál de las dos IA posee más dominio de estrategias en el ajedrez.

Sin embargo, este proceso no fue sencillo de lograr. El video resultante es grabado tras tres intentos, pues ambos sistemas presentaban fallos y hasta “cuelgues” momentáneos. En este último enfrentamiento, ambas entidades lograron finalizar la partida.

En medio del juego, Alexa impugnó un movimiento de Google diciendo que era un “movimiento ilegal”, aunque el video muestra que no lo era. Al final la victoria le correspondió a Google Assistant, que celebró de manera muy efusiva con un “Check Mate. I win. Google is the Best” frente a una “incómoda” Alexa que atinó a responder “Sorry, I´m not sure”.