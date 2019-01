Una captura de la partida entre AlphaStar y TLO. | Fuente: DeepMind

Lo logró. AlphaStar, un programa de inteligencia artificial de DeepMind, venció a un jugador profesional de StarCraft II durante una serie de partidas de pruebas jugadas en diciembre de 2018.



AlphaStar venció por 5-1 a Grzegorz “Mana” Komincz de Team Liquid bajo las reglas de una partida profesional sin ninguna restricción en el juego y 5-0 a Dario “TLO” Wünsch. Un agregado de 10-1.

El gran reto

DeepMind tuvo éxito en juegos como Mario, Quake III Arena y Dota 2, pero las técnicas de inteligencia artificial tuvieron en StarCraft II uno de sus retos más difíciles.

“La necesidad de balancear las metas de corto y largo plazo y adaptarse a situaciones inesperadas son un gran reto para sistemas que usualmente han sido frágiles e inflexibles”, explicó DeepMind. AlphaStar es el resultado de casi 10 años de desarrollo.

"Me impresionó ver cómo AlphaStar hacía movimientos avanzados y estrategias distintas en todas las partidas, usando una forma de jugar muy humana que no me esperaba”, dijo “Mana” tras ser vencido.

Los replays de las partidas pueden ser descargados en la web de DeepMind.