Investigadores de la Universidad de Columbia lograron interpretar pensamientos de pacientes y convertirlos en palabras | Fuente: Getty Images

Saber lo que el otro piensa es un , pero que parece estar cada vez más cerca. Un nuevo método para la decodificación de patrones neuronales ha sido probado por investigadores de la Universidad de Columbia, EE.UU., en el estudio “Hacia la reconstrucción del habla inteligible desde la corteza auditiva humana”, publicado recientemente.

En este estudio, se evidencia el trabajo de algoritmos de inteligencia artificial y redes neuronales en pacientes con epilepsia que estaban siendo operados en una cirugía cerebral. Los investigadores reprodujeron archivos de sonido para generar reacciones neuronales en el cerebro de dichos pacientes y, a través de algoritmos de inteligencia artificial, se pudo identificar un patrón de conducta que pudo ser traducido mediante un vocoder, un analizador de voz, con un 75% de eficiencia. En concreto, se pudo determinar qué palabras estaban pensando los sujetos de estudio, y se obtuvo el resultado directamente del cerebro.

De acuerdo con el equipo detrás del experimento, ya hay avances en el proceso para extraer palabras que el sujeto piensa, pero no verbaliza. Sin embargo, este tipo de tecnología permitirá ayudar a pacientes que no puedan hablar o utilicen un sistema externo de comunicación, como aquellos con Esclerosis Lateral Amiotrófica o que no puedan hablar luego de un derrame cerebral.