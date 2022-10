Los tanques de nitrógeno líquido de Alcor Life Extensión Fundation. | Fuente: Alcor Life Extensión Fundation

En tanques llenos de nitrógeno líquido en Scott, Arizona, se encuentran los cuerpos de 200 personas que pagaron por criogenización a la compañía Alcor Life Extensión Fundation con el objetivo de “revivir en el futuro”.

Los “pacientes”, como los llama la compañía, eran enfermos terminales de cáncer, ELA y otras enfermedades que no tenían cura en la actualidad, y que, conservando sus cuerpos, esperan volver a la vida cuando la tecnología y la ciencia se los permita.

Volver de la muerte

Alcor Life Extensión Fundation señala ser el líder mundial en la criónica, la preservación de los cuerpos de los humanos a muy bajas temperaturas ya que la medicina no puede hacer nada por ellos.

Su paciente más joven es una niña tailandesa con cáncer cerebral, que fue criopreservada en 2015 con solo 2 años. "Sus padres eran médicos y ella tuvo múltiples cirugías cerebrales y nada funcionó, desafortunadamente. Así que nos contactaron", dijo Max More, director ejecutivo de Alcor.

Para el tratamiento, la compañía empieza a trabajar luego de que la persona fallece. Eliminan los fluidos internos, incluyendo la sangre, para añadir químicos diseñados para evitar la formación de cristales de hielo. Luego los cuerpos son colocados en los tanques de nitrógeno líquido a la espera del pasar de los años.

A la fecha, no existe la tecnología ni la ciencia para revivir a un paciente “vitrificado”, término con el que quieren llamar a su técnica.

"No queremos congelar al paciente. Queremos vitrificarlo... Y la razón es que una vez que se enfría a muy bajo cero, la solución, en lugar de cristalizar, se vuelve cada vez más espesa y es como una bloque vítreo que mantiene todas las celdas en su lugar sin ninguna estructura interna y, por lo tanto, no daña", dijo More.

"Y una vez que alcanzamos ese punto, el cuerpo se vuelve verdaderamente sólido y no sucede absolutamente nada en el cuerpo. No hay actividad bioquímica alguna, ciertamente no hay actividad neurológica. Entonces, en ese punto, no importa si usted espera un día o 100 años, vas a ser igual que cuando empezaste".

Muchos profesionales médicos no están de acuerdo, dijo a Reuters Arthur Caplan, quien dirige la división de ética médica en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

"Esta noción de congelarnos en el futuro es bastante ciencia ficción y es ingenua", dijo. "El único grupo que se emociona con la posibilidad son las personas que se especializan en estudiar el futuro distante o las personas que tienen interés en querer que pagues el dinero para hacerlo".

¿Cuánto cuesta ser un paciente de Alcor Life Extensión Fundation?

De acuerdo con el medio, el costo mínimo es de 200 mil dólares para un cuerpo y 80 mil dólares para el cerebro solo.

La mayoría de los casi 1.400 "miembros" vivos de Alcor pagan haciendo que la empresa sea beneficiaria de pólizas de seguro de vida equivalentes al costo, dijo More.

La esposa de More, Natasha Vita-More, compara el proceso con hacer un viaje al futuro.

