Compañías como Samsung han empujado una rápida implementación del 5G en Corea del Sur. | Fuente: Samsung

La implementación del 5G sigue avanzando en el mundo y Corea del Sur lidera absolutamente en velocidad de descargas, indica un reporte de Speed Check.



Las redes 5G de Corea del Sur dan una velocidad media de descarga de 449.31 Mbps, superando ampliamente a naciones como Taiwán (135.36 Mbps), Reino Unido (126.49 Mbps) y Japón (124.25 Mbps).

Las descargas 5G en Corea del Sur alcanzan otro nivel respecto a otros países. | Fuente: Speed Check

El informe destaca que las velocidades de descargas 5G promedio en Estados Unidos apenas llegan a 43.34 Mbps.

Servicio un poco más caro, pero mucho más completo

En efecto, el precio por gigabyte en redes 5G es más caro en Corea del Sur, por encima de los US$ 2.

Pero en Estados Unidos, este cuesta entre US$ 1.3 y US$ 1.6. La diferencia no es tan grande.

Según el informe, Corea del Sur ha implementado más rápido distintas bandas para asegurar un servicio 5G con amplia cobertura, pero también rápido, algo que Estados Unidos todavía no logra.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.