Adiós a CBP One: Donald Trump desaparece la app que revolucionó el sistema migratorio en EE.UU.

En su primera hora como presidente de Estados Unidos, Donald Trump eliminó la aplicación CBP One, dejando en el limbo a cerca de un millón de migrantes que esperaban ingresar legalmente al país norteamericano. La medida, anunciada el lunes 20 de enero de 2025, provocó una crisis humanitaria inmediata en la frontera entre México y Estados Unidos.

La aplicación, implementada durante la administración Biden, se había convertido en la única vía legal para solicitar asilo en Estados Unidos, procesando aproximadamente 1,450 citas diarias en ocho puntos fronterizos. Desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024, más de 936,500 personas habían programado citas a través de esta plataforma digital.

El impacto fue inmediato y devastador. En diferentes puntos de la frontera, escenas de desesperación se multiplicaron cuando los migrantes recibieron notificaciones en sus teléfonos informando que sus citas quedaban canceladas. María Mercado, una migrante colombiana en Tijuana, vio destruidas sus esperanzas apenas horas antes de su cita programada. "No sabemos qué vamos a hacer", expresó entre lágrimas a AP, a escasos metros del territorio estadounidense.

La medida afectó principalmente a venezolanos, cubanos, haitianos y mexicanos, quienes constituían la mayoría de los usuarios de la aplicación. Casos como el de Juan Andrés Rincón Ramos, un venezolano de 19 años que había conseguido su cita después de meses de intentos, ilustran la magnitud del impacto humano. "Fue un momento de esperanza, pero no duró mucho", declaró desde un campamento improvisado en Ciudad de México.

Nuevo enfoque en la migración

La eliminación de CBP One forma parte de una serie de medidas migratorias anunciadas por Trump en su discurso inaugural, que incluyen la suspensión de la admisión de refugiados por cuatro meses, la reimplementación de la política "Permanecer en México" y el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur.

Expertos como Matthew Hudak, ex subdirector de la Patrulla Fronteriza, advierten que esta decisión podría tener consecuencias contraproducentes. "El mensaje con el cierre de CBP One es básicamente 'no vamos a permitir que te presentes legalmente', lo que podría alentar los cruces ilegales", explicó.

La aplicación había procesado aproximadamente 44,000 solicitantes de asilo tan solo en diciembre de 2024, y cerca de 280,000 personas intentaban diariamente obtener una de las limitadas citas disponibles. Su eliminación ha dejado a los albergues mexicanos en una situación crítica, repletos de personas que ahora ven truncada su esperanza de un ingreso legal a Estados Unidos.

La medida representa un cambio radical respecto a la política migratoria de la administración Biden, que había utilizado CBP One como pieza fundamental de su estrategia para expandir las vías legales de ingreso mientras desalentaba los cruces ilegales. Los defensores del programa argumentaban que había logrado poner orden en medio del caos fronterizo.

Para los miles de migrantes varados en México, el futuro es ahora más incierto que nunca. Como expresó Denia Méndez, una hondureña en un albergue de Piedras Negras, la noticia ha sido devastadora: "Cancelaron mi cita", dijo mientras observaba incrédula el correo de notificación, una escena que se repitió miles de veces a lo largo de la frontera en este histórico día que marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense.