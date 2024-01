Amazon eliminó su puesto en septiembre, pero sigue recibiendo su sueldo sin hacer nada

Amazon fue una de las compañías que se sumó a la ola de despidos en 2023.

El año pasado, el gigante del comercio electrónico echó a más de 27 mil empleados.

Este no es el caso de Justin Garrison, aunque prácticamente no tiene asignado ningún trabajo en Amazon, aunque le siguen pagando por no hacer nada.

Sin nada que hacer, pero sí con sueldo

Insider indica que el rol y el equipo de Garrison fueron eliminados de Amazon Web Services (AWS) el 1 de septiembre.

Lo curioso es que Garrison, que tenía un puesto de gerencia, no fue despedido.

Desde entonces está en un limbo, con sus jefes indicándole que tiene que encontrar otro rol en Amazon o buscar otro trabajo.

Aunque sigue recibiendo su sueldo, cree que se trata de una estrategia de Amazon para evitar pagarle una cuantiosa compensación por despedirlo.

Una de las opciones anunciadas por Amazon fue la de una compensación por retiro voluntario, pero hasta ahora no ha recibido mayores noticias luego de que presentó una propuesta escrita para saber si “lo merecía”.

Amazon ha emprendido una campaña agresiva del retorno a la oficina, lo que ha afectado a muchos trabajadores que habían sido contratados exclusivamente para hacer trabajo remoto.

Ese fue el caso de Garrison, aunque a finales de agosto obtuvo una exención de un año.

Por ahora considera este periodo como “la mejor vacación”. “Esto parece genial, pero tampoco sé cuándo va a terminar”, reflexionó.