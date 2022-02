La suscripción a Prime aumenta su precio por primera vez desde 2018. | Fuente: Unsplash

Amazon subirá el precio de la suscripción de su servicio Prime por primera vez desde 2018.

La compañía anunció que el servicio pasará de US$ 12.99 a US$ 14.99 mensuales en Estados Unidos. La membresía anual costará US$ 139, US$ 20 más.

El cambio de precio se aplicará a partir del 18 de febrero para nuevos miembros. Suscriptores actuales recién verán la variación el 25 de marzo en la fecha de su próxima renovación.

Amazon Prime sigue acumulando beneficios

Amazon Prime no solo significa envíos gratuitos. El programa suma otros beneficios como Prime Video, Amazon Music, Prime Reading y Prime Gaming.

La plataforma de streaming Prime Video de Amazon ha causado gran expectativa con la nueva serie “El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder”, que se estrenará en setiembre.

Amazon aseguró en su reporte que, durante 2021, miembros de Amazon Prime en Estados Unidos recibieron 6 mil millones de productos con envío gratis, mientras que 200 millones de usuarios en todo el mundo accedieron a Prime Video.

¿Prime Video subirá de precio?

Amazon ha especificado que este cambio de precio será aplicado al paquete Amazon Prime, que incluye Prime Video. Por ahora, solo en Estados Unidos.

En el Perú no podemos aprovechar envíos gratuitos de Amazon Prime, pero sí Prime Video. La suscripción cuesta S/ 16.99 mensuales e incluye beneficios de Prime Gaming.