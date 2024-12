Tim Cook revela la habilidad que distinguía a Steve Jobs: "Muy pocas personas tienen esa habilidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace más de 13 años que Steve Jobs dejó este mundo, pero su legado sigue marcando el rumbo de Apple. Desde su fallecimiento, en octubre de 2011, la empresa de Cupertino continúa siendo un referente mundial en innovación tecnológica y la influencia de su visión sigue viva en cada uno de los productos y procesos de la marca.

Hoy, Tim Cook, CEO de Apple desde 2011, mantiene el timón de la compañía con una filosofía que combina lo mejor de su antecesor y su propio enfoque. En una entrevista con The Wall Street Journal, Cook compartió una de las lecciones más valiosas que aprendió de Jobs, una cualidad que considera clave para el ADN de Apple.

Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011 a los 56 años en su casa de California, debido a un paro respiratorio causado por las metástasis del cáncer de páncreasFuente: AFP

La habilidad de cambiar de punto de vista

La habilidad que Tim Cook destacó en Steve Jobs fue su capacidad para cambiar de opinión. Según Cook, Jobs le enseñó a no aferrarse a sus puntos de vista previos y a estar dispuesto a reconsiderarlos cuando alguien presentaba argumentos sólidos, reconociendo que no muchas personas pueden dejar atrás sus opiniones pasadas.

"Y también me enseñó a no aferrarme a mis puntos de vista pasados, ya sabes, no ser tan orgulloso como para no poder cambiar de opinión cuando te presentan nuevas pruebas y cosas así [...] Al principio me sorprendió un poco, pero luego me cautivó muchísimo. Muy pocas personas tienen esa habilidad, porque se aferran a sus puntos de vista pasados", comenta Cook a The Wall Street Journal.

Jobs no solo era un visionario, sino también un líder dispuesto a debatir y hasta admitir cuando estaba equivocado si eso significaba mejorar un producto, un proceso o una idea. Para Cook, esta habilidad fue una de las más sorprendentes que descubrió en Jobs y lo considera una característica esencial de su propio liderazgo.

Lo que Tim Cook aprecia profundamente en esta capacidad de Jobs es la flexibilidad mental y la disposición a aprender de los demás. En un mundo empresarial donde los egos y la terquedad pueden cerrar puertas a nuevas oportunidades, Jobs demostró que cambiar de perspectiva no solo es valioso, sino esencial para el crecimiento.

"Él cambió de opinión sobre muchas cosas. Le encantaba debatir y disfrutaba que alguien debatiera con él. Siempre estaba dispuesto a cambiar de opinión si se le presentaba una mejor idea. Cambiamos de opinión el uno al otro, y esa es la razón por la que funcionó tan bien", concluyó el actual CEO de Apple.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis