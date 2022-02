Fuentes anónimas están señalando que los empleado están reuniéndose de manera secreta con fines de crear un sindicato. | Fuente: unsplash

Un reporte señala que los empleados minoristas de Apple están sindicalizándose silenciosamente debido al descontento con el estancamiento de sus salarios pese a las grandes ganancias de la compañía.

De acuerdo con The Washington Post, dos tiendas de EE. UU. se están preparando para presentar documentos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) y media docena más están en etapas anteriores.

Un informe financero de Apple detalla las compensaciones a sus altos ejecutivos en 2021, con Tim Cook percibiendo casi 100 millones de dólares.

Cook, que dirige Apple desde 2011 tras suceder a Steve Jobs, recibió la gran mayoría de sus compensaciones en base a acciones como premio, unos US$ 82.3 millones. A esto se suman US$ 3 millones de su salario, US$ 12 millones de su plan de compensaciones y US$ 1.3 millones de otras compensaciones.

Los ingresos de Cook en Apple sumaron US$ 98.7 millones en 2021. Mucho más que los US$ 14.7 millones de 2020 y US$ 11.5 millones de 2019.

Y usando Android

Los más curioso es que los empleados han empezado a usar teléfonos Android para evitar cualquier espionaje por parte de Apple.

En 2021 Apple despidió a una empleada llamada Ashley Gjøvik que alegó acoso sexual, preocupaciones ambientales y vigilancia en la empresa.

La megacorporación “tiene una cultura interna de vigilancia, intimidación y alienación”, escribió. “Los empleados son monitoreados de cerca y nuestros datos se acumulan en nombre del secreto y la calidad”.

