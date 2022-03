Apple lanzó recientemente la última actualización del sistema operativo del iPhone: el iOS 15.4. La actualización incluye funciones como el uso de Face ID con mascarilla, una opción de voz neutral en cuanto al género para Siri, alertas contra el acoso de AirTag, integración en vivo con notas y recordatorios y el tan esperado lanzamiento de Universal Control.

Sin embargo, si bien las nuevas funciones traen consigo muchas funciones nuevas, algunos usuarios ahora se quejan de que los niveles de batería de sus iPhone se han visto afectados después de la actualización.

“La duración de la batería en iOS 15.4 es realmente mala. A las 24 horas perdí el 80%, pero la pantalla estuvo activa no más de 2 horas y solo uso Safari, YouTube, Instagram, Uber”, testifica un usuario. Otro asegura que "mi teléfono está atascado al 95% o 97% de la carga, luego, cuando lo desenchufo, muestra el 100% tal vez 5 minutos más tarde o después de un reinicio y luego se agota rápidamente".

Battery life on iOS 15.4 is really bad 🫠 After 24 hours - 80%, but active screen no more then 2 hours and I using only Safari, YouTube, Instagram, Uber.(iPhone 11 battery capacity 93%) #ios #ios15 #apple #iphone #iOS154 #battery #batterylife #bug — Maxim Shishko (@lamaks_3) March 16, 2022

ios 15.4 battery drain is absolutely ridiculous. why can’t @Apple @AppleSupport ever get releases right the first time 😒 down 5% in less than 10 minutes. — JY 📷 (@laceup524) March 16, 2022