Ni los AirPods Max de US$ 549 son compatibles. | Fuente: Apple

Los auriculares inalámbricos AirPods de Apple en todas sus versiones actuales, así como los altavoces inteligentes HomePod de la compañía, no serán compatibles con la nueva versión de Apple Music con sonido de alta calidad sin pérdida.



Apple anunció el lunes la llegada del sonido sin pérdidas a Apple Music el próximo mes de junio, con la posibilidad de escuchar sonido en calidad 24 bit a 192kHz, que estará disponible para un catálogo de 75 millones de canciones. También estará disponible el audio espacial con Dolby Atmos.

Ahora, la compañía estadounidense ha confirmado a The Verge que "ningún modelo de AirPods tiene soporte para el sonido sin pérdida", lo que incluye tanto a los auriculares estándar como a la versión premium de diadema, AirPods Max.

¿Por qué los AirPods no son compatibles?

Los AirPods normales no son compatibles porque usan el estándar AAC mediante Bluetooth en lugar del nuevo códec ALAC, mientras que en el caso de los AirPods Max no es posible porque no tienen soporte para formatos de audio digitales como el nuevo sin pérdida de Apple, tampoco cuando se usan enchufados.

Asimismo, el sonido sin pérdida de Apple Music tampoco tendrá soporte inicialmente desde los altavoces inteligentes de la marca HomePod y su versión HomePod Mini, como ha asegurado la marca también a The Verge. No obstante, el audio espacial sí estará disponible en estos equipos.

Europa Press

