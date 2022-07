Las MacBook llevaron durante años una parte que era muy susceptible a fallar: los teclados mariposa. | Fuente: Apple

Apple ha aceptado pagar US$ 50 millones para resolver una demanda colectiva de clientes afectados por sus famosos teclados mariposa.

Estos teclados estuvieron presentes en las MacBook, MacBook Air y MacBook Pro producidas entre 2015 y 2019.

Los teclados mariposa de Apple podían fallar con facilidad, en algunos casos degradándose por pequeñas acumulaciones de polvo.

El diseño de los teclados mariposa estaba en línea con la visión de Apple de un dispositivo ultradelgado, pero sacrificaba la durabilidad de estos.

¿Apple sabía los problemas de los teclados mariposa?

Se estima que los teclados mariposa fallaban el doble durante el primer año más que otros teclados implementados en las MacBook Pro.

Los teclados mariposa fueron descontinuados de las MacBook a finales de 2019 con la introducción del Magic Keyboard.

El pago de US$ 50 millones será solo disponible para clientes que compraron las MacBook con los teclados mariposa en siete estados de Estados Unidos: California, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York y Washington. Está pendiente de que sea aprobado por un juez.

Los clientes aseguraron que Apple brindó un servicio no adecuado, al saber de los problemas de los teclados mariposa y mantenerlos en su línea de laptops por años.

Las MacBook experimentaron grandes cambios a mediados de la década de los 2010s. También llegó la Touch Bar. | Fuente: Apple

Peor aún, Apple reemplazaba los teclados mariposa malogrados de los usuarios con otros teclados mariposa que eran susceptibles a fallas.

Apple negó haber actuado de mala fe al llegar al acuerdo.

¿Cuánto recibirán los clientes que compraron MacBooks con teclados mariposa?

Según indica Reuters, solo los clientes que tuvieron problemas con el teclado mariposa en las MacBook serán elegibles para el pago.

En principio, los usuarios que tuvieron que reemplazar una tecla podrán recibir US$ 50. Aquellos que cambiaron el teclado una vez podrán exigir hasta US$ 125 y el cambiar varias veces el teclado será recompensado con hasta US$ 395.

Asimismo, los clientes podrán tener cuatro años de reparaciones gratuitos de teclado tras la compra de los modelos mencionados.

Se espera que unos US$ 15 millones que pagará Apple serán destinados para el pago a los abogados.