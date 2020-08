Apple TV + ofrece CBS All Access y Showtime a 52% de descuento. | Fuente: Apple

La conpetencia de Netflix, Apple TV+ ha confirmado el nuevo acuerdo que combina CBS All Access (normalmente está US$ 9,99 al mes) con Showtime (normalmente está US$ 10,99 al mes) por solo US$ 9,99 al mes en la aplicación Apple TV.

“Apple TV + le brinda acceso a Apple Originals premiados, con más series y películas de alta calidad que se agregan cada mes”, dijo Eddy Cue, vicepresidente senior de Software y Servicios de Internet de Apple. "Este paquete es una gran ventaja para los suscriptores de Apple TV +, ya que les brinda lo mejor de CBS y Showtime en la aplicación Apple TV a un precio excelente".

El paquete brindará a los usuarios, y hasta seis miembros de su familia, acceso al contenido de CBS y Showtime sin anuncios. Aún necesitaras una suscripción a Apple TV + que está US$ 4,99 al mes para aprovechar el trato.

CBS All Access posee miles de episodios de televisión en su biblioteca de canales como BET, Comedy Central, Nickelodeon y MTV. A fines del mes pasado, agregó todos los episodios de Bob Esponja, Avatar: El Último Maestro Aire, Reno 911, Single Ladies, Laguna Beach y más. En total, el servicio tiene más de 20,000 episodios de programas de televisión y películas.

Showtime también cuenta con éxitos originales en los últimos años, todos incluidos con la suscripción de Apple, como Billions, Ray Donovan, Homeland, Black Monday, Shameless y Kidding.

La aplicación Apple TV está disponible para todos los dispositivos iOS, ciertos televisores inteligentes Samsung y LG, dispositivos Roku y Amazon Fire TV. Además, a finales de este mes, Apple llevará la aplicación a los televisores de Sony y VIZIO.



