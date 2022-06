El fondo de pantalla del iPhone luego de secarlo. A la derecha, el equipo tras ser encontrado en el río. | Fuente: OWAIN DAVIES / MIGUEL PACHACO

Un sujeto encontró su iPhone 10 meses después de arrojarlo al fondo de un río en el Reino Unido.

De acuerdo con la BBC, Owain Davies arrojó el iPhone al río Wye cerca de Cinderford, Gloucestershire, mientras navegaba en una canoa en una despedida de soltero. Ahora, en una situación similar, lo han vuelto a encontrar.

El iPhone “intacto”

Según comenta la crónica, Miguel Pacheco de Drybook, Gloucestershire, encontró el dispositivo mientras navegaba en canoa por el río. Se lo llevó a casa, lo secó y publicó imágenes en línea en un intento de localizar a su dueño.

Pacheco dijo que pensaba que los esfuerzos no harían "ningún bien" porque el iPhone estaba "lleno de agua". Sin embargo, todavía se secó porque sabía que podría haber contenido imágenes de datos sentimentales.

El hombre secó el dispositivo con un compresor de aire antes de colocarlo en un armario de ventilación para que se seque. Cuando lo colocó en el cargador a la mañana siguiente, el fondo mostraba una imagen de un hombre y una mujer, así como un 13 de agosto, la fecha en que el dispositivo cayó al agua.

Pacheco publicó imágenes en Facebook que se compartieron más de 4.000 veces. Eventualmente, los amigos de Davies y su prometida Fiona Gardner reconocieron las imágenes y lo contactaron. Finalmente se devolvió funcionando perfectamente.

Así lo perdió

Davies también explicó al medio cómo el dispositivo cayó al río.

"Estaba en una canoa de dos personas y mi compañero probablemente no debería haberse puesto de pie, y no hace falta decir que nos caímos", dijo. "El teléfono estaba en mi bolsillo trasero y tan pronto como estuvo en el agua me di cuenta de que el teléfono no estaba".

También elogió a Pacheco por esforzarse por salvar el dispositivo. "Mi reacción natural sería entregarlo en el pub más cercano. No sería usar mi compresor de aire para secarlo y desmantelarlo", dijo.

Los modelos de iPhone más nuevos están certificados con resistencia al agua y polvo IP68, lo que significa que soportan hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos.

