Autoridades de Australia se encuentran preocupados luego de que una pequeña cápsula radioactiva se caiga de un camión en medio de las carreteras del país.

Dicha píldora radioactiva está lleva de cesio-137, el equivalente en radiación a 10 rayos X en el cuerpo humano al mismo tiempo.

Cápsula mortal

De acuerdo con los funcionarios de salud, esta cápsula solo mide 8 mm de largo y 6 de ancho.

La teoría señala que un perno en la parte trasera del camión que lo transportaba se aflojó por las vibraciones de la carretera y el cilindro se salió.

Según Andrew Robertson, director de salud de Western Australia, este equipo se usa en operaciones de minería industrial. “Se trata de la misma cantidad de radiación que recibe una persona promedio simplemente caminando en el transcurso de un año, pero que se emite en una hora”, señala.

El cilindro está perdido en un tramo de 1440 kilómetros de carretera en Australia y las autoridades instaron a las personas a no recogerlo si lo encuentran.

Consecuencias graves

La píldora emite rayos gamma y beta a cualquiera que esté cerca. A largo plazo, podría causar cáncer. A corto plazo, podría quemar la piel o provocar el síndrome de radiación aguda.

Las autoridades dijeron que "el riesgo para la comunidad en general es relativamente bajo, sin embargo, es importante estar al tanto de los riesgos y qué hacer si ve la cápsula". Están advirtiendo a las personas que se mantengan al menos a 5 metros de distancia, que "no lo toquen", "no lo pongan en una bolsa", "no lo pongan en su automóvil" y "busquen atención médica inmediata... si tiene tocó el material.

Una cápsula de cesio-137 se alojó en la pared de un edificio de apartamentos en Ucrania en 1980. Se quedó allí durante 9 años, envenenando a las personas que se acercaban a ella. Diecisiete personas estuvieron expuestas al material radiactivo y cuatro murieron.

