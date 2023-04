Un joven Bill Gates sonríe en la foto de su arresto. | Fuente: Ciudad de Alburquerque

Microsoft fue fundada un día como hoy en 1975. Bill Gates y Paul Allen comenzaron en Alburquerque, Nuevo México, una de las compañías más importantes del mundo.

Los tiempos eran distintos y Bill Gates estaba lejos de ser el filántropo y el villano de varias teorías de conspiración que conocemos ahora.

En los primeros días de Microsoft, Bill Gates era conocido por una personalidad frenética, que incluso lo llevó a ser arrestado.

Bill Gates fue rápido y furioso.

La noche del 13 de diciembre de 1977, Bill Gates fue arrestado, dando origen a una famosa suya que ha permanecido en la historia.

Según contó el multimillonario a la revista Time en 2007, se encontraba manejando el Porsche de su amigo Paul Allen, cuando no respetó una señal de luz roja en el semáforo.

"Me pararon, no tenía licencia de conducir y me metieron con todos los borrachos toda la noche. Por eso, el resto de mi vida, siempre he intentado llevar una buena cantidad de dinero en efectivo conmigo. Me gusta la idea de poder pagar la fianza”, contó.

Bill Gates tenía 22 años y dos años antes también había tenido problemas por exceder la velocidad permitida.

La foto no surgió hasta 1998, cuando la revista Brill reportó sobre el manejo de las relaciones públicas de Microsoft y obtuvo la imagen de la ciudad de Alburquerque.

¿La viste por años sin darte cuenta?

El programa de manejo de correos Outlook de Microsoft parece haber rendido (por años) homenaje a la foto del arresto de Bill Gates.

La silueta para mostrar a contactos sin imágenes parece ser un homenaje discreto.

La publicación especializada Arstechnica encontró el innegable parecido. | Fuente: Arstechnica