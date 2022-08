BlackBerry estuvo por un tiempo en la cima del mercado de smartphones. | Fuente: Unsplash

El ascenso y caída de BlackBerry en la industria móvil tendrá una película.

La cinta, que simplemente se llamará “BlackBerry”, se terminó de rodar esta semana, informó The Globe and Mail.

¿En qué se basará la película?

La película se basará en el libro “Losing the Signal: The Spectacular Rise and Fall of BlackBerry”, publicado por los periodistas Sean Silcoff y Jacquie McNish en 2015.

Glenn Howerton, reconocido por su rol como Dennis en la comedia “It’s Always Sunny in Philadelphia”, será el protagonista, encarnando al ex CEO de BlackBerry, Jim Balsillie.

Glenn Howerton (izquierda) será Jim Balsillie (derecha). | Fuente: IMDB / The Canadian Encyclopedia

Otro comediante, Jay Baruchel, hará de Mike Lazardis, compañero en la fundación de Research in Motion (RIM) que luego se convirtió en BlackBerry, icónica por su teclado físico.

El libro se autodescribe como una “fascinante historia de una compañía que derrocó a gigantes mundiales antes de sucumbir ante las fuerzas competitivas de Silicon Valley”.

Aún no se informó cuándo la película de BlackBerry será estrenada.

¿Qué pasó con BlackBerry?

BlackBerry anunció que ponía a la venta todas sus patentes de celulares a inicios de este año, saliendo oficialmente del mercado móvil.

La compañía canadiense alcanzó un 43% de la cuota de mercado de smartphones en 2010 y luego experimentó una rápida caída.

BlackBerry luego llegó de la mano de TCL en 2016, buscando resucitar a la marca. En 2020, el acuerdo culminó.

En 2021 se esperaba el lanzamiento de un BlackBerry 5G con teclado físico, pero la startup impulsora de estre proyecto, OnwardMobility, informó su fin de operaciones en febrero de 2022.