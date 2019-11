Las llamadas no deseadas se presentan diariamente e incomodan a los usuarios. | Fuente: AFP

Una experta de telemarketing ha señalado cuál es la mejor manera de evitar que empresas te sigan realizando llamadas no deseadas para ofrecerte servicios.

Erica Elson, con años de experiencia en este campo, compartió información sobre cómo se maneja este tipo de procedimiento. De acuerdo con su relato, las compañías cuentan con perfiles creados a través de la información que las personas van compartiendo con tiendas u otros servicios.

Para ella, colgar las llamadas, sentir empatía por el teleoperador, perder la calma, conversar y cortar o aplazar la llamada para otro momento son errores típicos que, en vez de ahuyentar las llamadas, las atraen más.

Sin embargo, existe una fórmula para evitar de por sí estas conversaciones: decir “Por favor, póngame en la lista de no llamar”. Es esta frase, dicha tal y como está escrita, sin mayores palabras ni explicaciones (para que el operador no pregunte el por qué), es la que te ayudará a futuro. Estos listados están siendo oficializados por ley para que todas las personas inscritas allí no vuelvan a recibir llamadas, por lo que, una vez expresado el deseo, deberán incluirte sin titubear.

Indecopi también te ayuda

Si aún deseas tener mayor control sobre este tema, el Instituto Nacional de defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI - cuenta con un registro público llamado "Gracias... no insista", que nos permitirá decidir si deseamos retirar nuestro número de centrales telefónicas y no pertenecer a una base de datos activa. Sigue este enlace para registrarte.

