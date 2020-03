Aplicaciones de citas habilitan video chats para el coronavirus | Fuente: Unsplash

Quizás hayas tenido que postergar esa cita planeada o estabas apunto de conocer a tu match, para solucionar este problema The League introdujo en su aplicación los servicios de video chat, así como membresías gratuitas por dos semanas.

La membresía permite acceder al usuario a League Live, una función de citas rápidas de video que dura dos minutos cada una. Además, la aplicación de citas lanzó una función que permite realizar llamadas sin intercambiar número de teléfono.

The League y Plenty of Fish habilitan video chats por el coronavirus | Fuente: Mashable

Por el momento, los usuarios de Washington, Nueva York y California ya pueden comenzar a usar las “llamadas en vivo”. Se espera que las función de la función de video chat se extienda a más del 80% de los usuarios de Estados Unidos y a todo el mundo para finales de Abril.

Al igual que League Live, Plenty of Fish - aplicación de citas que inició en la web - habilitó un juego llamado NextDate dónde permite chatear con posibles matchs durante 90 segundos. "Estoy emocionado de ofrecer esta función gratuita a nuestros miembros con la esperanza de que les permita a las personas divertirse y construir relaciones significativas virtualmente, mientras que la interacción cara a cara es temporalmente limitada", dijo el CEO de Plenty of Fish, C. Green, en una conferencia de prensa.

