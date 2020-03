Una app maliciosa se hace pasar como una herramienta para monitoreo del avance del coronavirus. | Fuente: Pixabay/Composición

El coronavirus ha captado la atención de todo el planeta. Ante ello, los creadores de virus, ransomware y malware están aprovechando una situación para engañar a los que busquen información sobre el contagio de COVID-19.

La enfermedad originada en Wuhan, China, está siendo utilizada para fines maliciosos a través de una aplicación para su seguimiento. Un ransomware llamado “COVID-19 Tracker” está infectando los dispositivos móviles, secuestrándolos de manera virtual y pidiendo el pago de un rescate a cambio.

Según la web DomainTools, esta nueva modalidad de estafa en internet está dirigida a personas que quieran conocer más sobre la propagación del coronavirus en tiempo real. Debido a la cuarentena obligatoria, que también fue dispuesta en el Perú, las personas tienden a recurrir a mayor información sobre lo que sucede en el mundo, y al hacerlo, pueden caer en más de un engaño.

El ransomware presentado a través de una app tiene un nuevo nombre: CovidLock. Al descardar la aplicación, y otorgar los permisos necesarios, “COVID-19 Tracker” infectará el smartphone con el archivo malicioso. De esta forma, y en cuestión de minutos, el código aprovechará haber traspasado una barrera y cambiará la clave de desbloqueo del teléfono.

¿Cuál es el rescate que piden? Los creadores de la aplicación pedirán que el usuario pague 100 dólares en bitcoins para poder desinfectar el móvil. Además, CovidLock pondrá una fecha límite para hacer al abono: solo 48 horas antes de que borren toda la información almacenada en el celular o hacer públicos detalles privados de nuestros servicios de mensajería.

A pesar de que “COVID-19 Tracker” no puede ser encontrada en la Google Play Store, puede ser obtenida a través de otras formas de descarga como APK Mirror o F-Droid. Todos los usuarios deberían ignorar esta app, y no descargarla para no sufrir el secuestro de sus dispositivos móviles.

Se pide al público utilizar los canales oficiales para obtener información sobre el coronavirus, ya sean centrales de noticias o declaraciones de las autoridades de cada país.