Las gafas ya están en producción por la empresa china. | Fuente: Rokid.

En China, una startup ha creado unas gafas de realidad aumentada capaces de detectar la temperatura corporal de cientos de personas y realizar el reconocimiento facial para un registro digital por motivo del coronavirus.

Rokid ha forjado esta tecnología para que las autoridades chinas puedan tener un monitoreo de personas en las ciudades debido a que, gracias a la reducción de la mortandad y los casos del COVID-19, ya se terminó con la cuarentena en muchas de ellas.

Las gafas mantienen una cámara térmica en un lateral y Rokid afirma que funciona a una distancia de dos metros de las personas, además de entregar resultados en medio segundo.

El escaneo térmico es un método eficaz para detectar personas con una temperatura corporal superior a la media, uno de los síntomas del COVID-19. No obstante, hay que tener en cuenta que no detecta a las personas que pueden estar infectadas, y que aún no han desarrollado los síntomas.

