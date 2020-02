Un robot es utilizado para detectar los síntomas del coronavirus en las calles de Nueva York. | Fuente: Reuters

Estados Unidos cuenta con 29 casos de coronavirus, y un ciudadano estadounidense falleció a causa del nuevo coronavirus en Wuhan. Ante ello, han puesto en funcionamiento un robot interactivo que hable con los transeúntes en las calles de Nueva York, con el objetivo de informar un poco más acerca de esta enfermedad.

La empresa de tecnología Promobot LLC creó esta inteligencia artificial con el objetivo de hacer una pequeña encuesta a personas con síntomas comunes del coronavirus. Cabe destacar que la máquina no detecta la infección como tal, pero realiza preguntas básicas a los ciudadanos para conocer si tienen posibilidades de padecer esta enfermedad.

Además, el simpático robot puede ofrecer recomendaciones o consejos para quienes afronten la enfermedad. ¿Cómo funciona? Tiene una Tablet pegada a la zona frontal, donde las personas pueden elegir sus respuestas. Según el robot de Promobot LLC, las cinco determinantes preguntas para sospechar de una infección por coronavirus son:

¿Has tenido fiebre en los últimos tres días?

¿Tienes tos seca?

¿Tienes dolor de cabeza o te sientes cansado / débil / fatigado?

¿Has experimentado náuseas o diarrea en los últimos 7 días?

En caso de que todas las respuestas sean afirmativas, se podrá hablar de una gran probabilidad de haber sido contagiado por el coronavirus. No obstante, no hay forma de saberlo —con mayor exactitud— debido a que no cuenta con escáner para determinar si un cuidado tiene la enfermedad.

De acuerdo con los detalles del equipo, el robot procura transmitir la calma ante la preocupación por el brote de coronavirus en el mundo. Su agradable apariencia y amable trato logra que el público se anime a realizar el test, en el cual se puede medir qué tan preocupantes son los síntomas que experimenten.