Diversas fábricas chinas comienzan a retomar actividades tras el Año Nuevo Lunar | Fuente: OYY/PHOTO | Fotógrafo: OYY

Tras haber anunciado el cese de actividades, Huawei ha reiniciado las operaciones de producción en China, de acuerdo con un reporte de Reuters. La segunda marca de smartphones más importante del mundo ha retomado la construcción de dispositivos de consumo y productos para operadoras tras las celebraciones por el Año Nuevo Lunar, y en medio de la expansión de una nueva cepa de coronavirus que ha provocado la muerte de más de 360 personas solo en China.

Huawei tuvo que detener sus actividades por la presencia del coronavirus | Fuente: RPP

La compañía ha decidido reiniciar actividades bajo una excepción que el gobierno ha establecido para las industrias que considera “críticas”, como las que cadenas de alimentos, medicinas o sectores relevantes de la economía nacional.

Un vocero de Huawei señaló a la agencia de noticias que la producción de componentes se lleva a cabo con normalidad en Guandong, una provincia al sur de China.

Otras compañías, de acuerdo con el reporte, mantuvieron operaciones durante el periodo de Año Nuevo, pese a las recomendaciones de Beijing para suspender las celebraciones. Yantze Memory Technologies, una empresa con sede en Wuhan especializada en la creación de memorias para dispositivos electrónicos, confirmó que mantuvo su producción y que no ha reportado casos de infección.

Varias empresas señalaron en comunicados enviados a Reuters que garantizaron la seguridad de sus empleados antes del feriado, cumpliendo con las regulaciones impuestas por el gobierno y manteniendo el ritmo de producción.

“SMIC (empresa de semiconductores) necesita asegurar que la producción corra durante 365 días y 24 horas para satisfacer la necesidad de los clientes”, señaló la empresa en un post.

Sim embargo, otras empresas han manifestado su preocupación por el retraso en las entregas de órdenes solicitadas por terceros. TCL, la firma de pantallas para TVs y smartphones, ha reportado que su fábrica en Wuhan podría demorar en las entregas.

BOE, la compañía detrás de las pantallas de Huawei y otras constructoras, han señalado a la prensa que una de sus plantas ha tenido retrasos debido a la aparición del coronavirus.





NIUSGEEK se comunicó con representantes regionales de Huawei, quienes mencionaron que hay mucho interés por la correcta implementación de protocolos. La empresa compartió con este medio sus impresiones del tema:

“Definitivamente este es un tema que ha preocupado, como a muchos otros, a Huawei. Hemos seguido al pie de la letra las instrucciones del centro de control y prevención de enfermedades de China, además de los protocolos establecidos por los gobiernos de los países en los que operamos, y hemos iniciado protocolos para contribuir y mantener la salud de nuestros empleados y la comunidad”, señala David Moheno, director de Relaciones Públicas de Huawei LATAM

Las líneas de producción en Huawei han sido supervisadas en todo momento | Fuente: OYY/PHOTO | Fotógrafo: OYY

El ejecutivo señaló a NIUSGEEK de RPP que se han supervisado las condiciones de trabajo entodas las instancias, y los representantes de la firma que han regresado de China no han presentado problemas de salud: "Tenemos desde el inicio del brote políticas específicas, así como el constante envío de información, a todos nuestros empleados a nivel mundial. Estás políticas incluyen programas de desinfección de todas nuestras oficinas e instalaciones para asegurar la continuidad del negocio. Hemos cancelado los viajes a la provincia de Hubei, y hemos disminuido los viajes no esenciales. Cómo te decía, las oficinas, elevadores, transportes y otros espacios de trabajo son constantemente desinfectados, hemos requerido la ventilación constante de los lugares de trabajo y los buenos hábitos de higiene, como la constante desinfección de manos. Todos los empleados que han viajado desde China han sido puestos bajo cuarentena en sus hogares, y monitoreados constantemente su salud. Hasta el 29 de enero, NO tenemos reportado un solo caso de Coronavirus en nuestras filas. Nuestras oficinas en América Latina operan con total y absoluta normalidad."

Respecto al posible retraseo en la entrega de componentes por parte de BOE y otras marcas, no hemos tenido respuesta.