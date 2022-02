Julio Velarde, presidente del BCR, expresó su desconfianza sobre el bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo. | Fuente: EFE

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, ha hablado sobre las criptomonedas, los NFT y la moneda digital peruana que se está planeando a futuro.

Velarde, en declaraciones a INFOX, señaló que las criptomonedas son “un peligro para el medio ambiente”.

“El problema de la criptomoneda ahora es el cambio climático. Es lo menos amigable para el medio ambiente. Seguir minando bitcoins consume la energía de un país mediano. Son cantidades impresionantes”, mencionó en la entrevista.

La posición del responsable del BCR es tajante: “las criptomonedas no tienen ningún valor intrínseco y no son un medio de pago”. “En algún momento puede que pierda interés la gente de tenerlo, y ahí el precio puede caer a cualquier cosa”.

Por lo mismo, Velarde considera a las criptomonedas como “un activo financiero altamente volátil y si la gente lo compra es por su riesgo”.

Criptomonedas no, monedas digitales sí

Si bien es cierto, no apoya a estas criptodivisas, Julio Velarde sí apoya el impulso de las monedas digitales respaldadas por las monedas tradicionales, como el sol.

Velarde, presidente del BCR, había adelantado hace unos meses que la entidad se encontraba evaluando la posibilidad de realizar una moneda digital. Para ver estos detalles y seguir en el proceso de desarrollo de la moneda digital, el presidente del BCR señala que en los próximos días se reunirán con el Banco Central de la India y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Lo que estamos pensando ahora, y lo digo en borrador, es que se reemplace el cash normal, hasta un máximo S/ 10,000 por persona, para evitar un lavado de dinero”, indicó Velarde.

Su postura sobre los NFT

Finalmente, Velarde también habló sobre los tokens no fungibles o NFT, criptodivisas que han “explotado” con precios altísimos.

“Dicen que el mercado de arte, el 10% se hace con criptomonedas, eso lo dudo; a no ser que sean estas cosas que están comenzando a vender, que es esta figura, una pintura digital, que aseguran que solo tiene un propietario. No sé cuánto crecerá eso ni qué tan importante eso, la cifra que presentaron me pareció un poco exagerada”, reflexionó.

Puntualizó que muchas de estas obras “no tienen tanto mérito”. “No son los huevos Fabergé que tenía el emperador ruso, que es una cantidad limitada y son hermosos. Aquí no hay mucho detrás”, finalizó.

