Ambas prestamistas ofrecían a los inversores grandes tasas de retorno por depositarles su dinero. | Fuente: Foto de Art Rachen en Unsplash

El mercado de criptomonedas está pasando por una etapa a la baja empujada, principalmente, por la inflación mundial. Sin embargo, el mal manejo de distintas compañías también ha espantado a los inversores, ocasionando desconfianza y caos general.

Este ha sido el caso de dos prestamistas de monedas digitales, Celsius Network y Voyager Digital, quienes han colapsado en las últimas semanas e, incluso, sus fundadores se han fugado.

El caso de Celsius Network

Celsius Network estuvo presente durante la intensa caída del pasado junio. Ellos ofrecían grandes ingresos pasivos a los inversores, pero “las condiciones extremas del mercado” llevaron a pausar todos los retiros a sus usuarios, causando, claro, inestabilidad.

Ahora, a un mes de ello, Celsius se ha declaro en bancarrota y ha invocado el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los EEUU para brindarle a la Compañía la oportunidad de estabilizar su negocio y consumar una transacción de reestructuración.

“Esta es la decisión correcta para nuestra comunidad y nuestra empresa”, dijo Alex Mashinsky, cofundador y director ejecutivo de Celsius Network. “Contamos con un equipo fuerte y experimentado para guiar a Celsius a través de este proceso. Confío en que cuando miremos hacia atrás en la historia de Celsius, lo veremos como un momento decisivo, en el que actuar con determinación y confianza sirvió a la comunidad y fortaleció el futuro de la empresa para continuar operando”.

Ahora, habrá dos nuevos directores en la compañía, David Barse y Alan Carr. Ellos contarán con 167 millones de dólares en efectivo disponible para que la compañía reflote. ¿Será suficiente?

Voyager Digital a la fuga

De forma similar, Voyager Digital había quebrado solo hace una semana y su fondo de cobertura Singapur Three Arrows Capital (3AC) había hecho el mismo proceso de bancarrota.

Lastimosamente, según documentos judiciales presentados recientemente en Nueva York, los cofundadores de dicho fondo, Zhu Su y Kyle Davies, parecen haberse dado a la fuga: los abogados de los demandantes del fondo aseguran que su paradero es "actualmente desconocido".

Con 10 mil millones de dólares en activos, un tribunal de las islas Vírgenes Británicas declaró que Three Arrows Capital utilice ese dinero para pagar sus deudas. No obstante, todas las coordinaciones han sido con los abogados y los demandados no se han presentado ni en reuniones de Zoom.

CNBC, que está viendo el caso de cerca, ha señalado incluso que las oficinas de Singapur del fondo “están vacías”.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.