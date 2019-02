QuadrigaCX era una casa de intercambio de varias criptomonedas, entre ellas el Bitcoin. | Fuente: iStock | Fotógrafo: jpgfactory

Una compañía canadiense de intercambio de criptomonedas, QuadrigaCX, asegura que no puede pagar parte de una deuda de US$ 190 millones a sus inversores por la muerte de su fundador, Gerald Cotten, ya que era la única persona que conocía la contraseña de la “cartera fría”, un monedero de criptomonedas que no se conecta a Internet.

Según informó la viuda de Cotten, Jennifer Robertson, ante la Corte de Nueva Escocia, Canadá, el empresario de criptomonedas murió en India en diciembre de 2018 por complicaciones relacionadas a la Enfermedad de Crohn.

Robertson asegura que su esposo era el único que tenía acceso a la “cartera fría” en la que la empresa almacenaba un variado inventario de criptomonedas.

Un total de 26,500 bitcoins (92.3 millones de dólares), 11,000 bitcoins en efectivo (1.3 millones de dólares), 11,000 bitcoin en efectivo SV (707,000 dólares), 35,000 bitcoin de oro (352,000 dólares), casi 200,000 litecoin ($ 6.5 millones de dólares) y aproximadamente 430,000 éter ($ 46 millones de dólares), por un total de 147 millones de dólares, según la declaración jurada.

Cotten murió a los 30 años.

¿Es todo una mentira?

La empresa CryptoMedication hizo un análisis de las transacciones de QuadrigaCX y cree que nunca tuvo más de US$ 100 millones en su poder y que tampoco perdió el acceso a su monedero de criptomonedas.