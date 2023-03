Los futbolistas ingresaron a esta empresa debido a una recomendación de un amigo. | Fuente: Foto de Kanchanara en Unsplash

Una supuesta estafa millonaria en criptomonedas atormenta a los futbolistas brasileños Gustavo Scarpa, Mayke y Willian Bigode, y atrae desde hace varios días la atención de la prensa en Brasil.

"Siempre he visto gente estúpida que cae en esquemas piramidales, estafas, cosas así. Y verme en una situación así, para mí, es horrible", dice Scarpa, jugador del Nottingham Forest de Inglaterra y declarado mejor jugador del Brasileirao-2022, en un audio de WhatsApp difundido por el programa Fantástico, de la cadena Globo.

Cayeron en la trampa

El mediocampista y Mayke, de 30 años, presentaron en noviembre pasado sendas denuncias de una presunta estafa por parte de la empresa brasileña Xland, en la que invirtieron buena parte de sus patrimonios con la promesa de recibir rendimientos de hasta 5 % al mes, según relataron a la policía civil.

Los futbolistas, que entonces compartían en el Palmeiras de Sao Paulo, acudieron a las autoridades luego de reclamar en vano su dinero.

Scarpa reclama el equivalente a 1,2 millones de dólares al cambio actual, mientras que Mayke, uno de los referentes del equipo paulista, alrededor de 762.000 dólares, según la declaración policial.

El portero de la Seleção y del Palmeiras, Weverton, también habría resultado perjudicado, aunque el golero no se ha pronunciado, según el medio.

"Existen indicios de que hubo delito de estafa", dijo Glaucius Vinicius Silva, delegado de la policía civil, a Fantástico.

Una cadena de estafas

Scarpa y Mayke aseguran haber invertido en Xland por recomendación de su antiguo compañero palmeirense Willian Bigode, actualmente en el Fluminense de Rio de Janeiro.

Pero este asegura que también es víctima de Xland, que le provocó una pérdida de unos 3,3 millones de dólares entre inversión y rendimientos.

"No soy un timador, no tomé el dinero de nadie. Soy víctima porque hasta hoy no recibí mis recursos", dijo en un video publicado el lunes en Instagram.

Xland, con sede en Brasilia, se declara víctima del colapso de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX a finales de 2022, niega fraude piramidal y afirma que resarcirá a los inversores. (AFP)

