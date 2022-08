La plataforma es de las de mayor crecimiento en el mundo. | Fuente: HBO

HBO Max se ha convertido en una de las plataformas con mayor crecimiento en número de usuarios en los últimos meses, pero fuertes rumores sobre su desaparición están creciendo en los últimos días y todo se basa en un hecho: la fusión entre WarnerMedia (dueña original de HBO) y Discovery.

Como se recuerda, Warner Bros. Discovery es el nuevo nombre de la compañía, cuya transacción fue tasada en 43 mil millones de dólares. Y la restructuración interna está provocando consecuencias directas especialmente con HBO Max y sus producciones.

¿Qué está pasando con HBO Max?

Dentro de lo visible, producciones originales de HBO están desapareciendo de la plataforma. Las brujas, Encurtido en el tiempo, Confinados, Sueños de Marte, Superintelligence y Los reyes de Baltimore son nombres que ya no estarán en el servicio y que, de acuerdo con Variety, están saliendo sin avisar a sus usuarios.

Pero incluso con grandes producciones está pasando el mismo hecho. HBO Max ya ha anunciado que las ocho películas originales de Harry Potter saldrán de la plataforma a finales de este mes de agosto.

La eliminación de HBO Max de las películas de Warner Bros. podría ser parte del movimiento de WBD para sacar de sus libros las obligaciones de pago de contenido de transmisión por títulos de bajo rendimiento.

¿HBO Max desaparecerá?

Warner Bros. Discovery es propietaria de una de las bibliotecas más profundas del mundo con casi 200 mil horas de programación icónica y reunirá a más de 100 de las marcas más apreciadas, populares y confiables del mundo en una cartera global, que incluye: HBO, Warner Bros., Discovery, DC, CNN, WB Games, Turner Sports, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Turner Classic Movies, Wizarding World, Adult Swim, Eurosport, Magnolia, TLC, Animal Planet, ID y mucho más.

Al momento de concretar la fusión, se advirtió que HBO Max se uniría en una sola plataforma junto con Discovery+ para poder reunir todos esos contenidos en un solo lugar.

No obstante, no se sabe cuál de las plataformas tendrá la prioridad, pero los movimientos del organigrama revelan que Discovery está teniendo mayor protagonismo interno que WarnerMedia. Por ejemplo, no mucho antes de que se cerrara la fusión, el director ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, anunció su salida.

Por el momento todos son rumores, pero efectivamente la compañía está pasando por una restructuración. Lo más sensato es esperar información oficial sobre cualquier movimiento de la plataforma.

