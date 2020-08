No se ha revelado a que apps accedía este software privado e invasivo. | Fuente: AFP

Grave. Un reporte afirma que el gobierno de Estados Unidos mantiene un sistema de rastreo de aplicaciones en celulares gracias a una contratista conformada por veteranos militares.

El informe de The Wall Street Journal asegura que las autoridades estadounidenses se conectan a celulares de todo el mundo gracias a un software desarrollado por la empresa Anomaly Six.

Este kit de desarrollo de software (SDK) integra los datos de ubicación de más de 500 aplicaciones móviles que son utilizadas por millones de usuarios.

Como contratista federal, Anomaly Six tiene estrechos vínculos con el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia estadounidenses. El informe de WSJ agrega que la asociación de la compañía con agencias gubernamentales está fuera de la norma: "Anomaly Six fue fundada por veteranos de contratación de defensa que trabajaron en estrecha colaboración con agencias gubernamentales durante la mayor parte de sus carreras y crearon una empresa para atender en parte a las agencias de seguridad nacional, según registros judiciales y entrevistas”.

“En los datos extraídos de las aplicaciones, cada teléfono celular suele estar representado por un identificador alfanumérico que no está vinculado al nombre del propietario del teléfono celular. Pero los patrones de movimiento de un teléfono a lo largo del tiempo pueden permitir a los analistas deducir su propiedad; por ejemplo, dónde se encuentra el teléfono durante la noche y durante la noche es probable que viva el propietario del teléfono”, se informa.

La compañía dice que no vende los datos recopilados por su SDK a clientes gubernamentales. Sin embargo, no tiene una política de privacidad en su sitio web y no está registrado como intermediario de datos en California.

Las investigaciones ya han comenzado, pero llama la atención este acto cuando, en las últimas semanas, el gobierno de Donald Trump ha iniciado una campaña de expulsión de empresas chinas por acusarlas de espías.



