Nuevamente una inteligencia artificial está sorprendiendo a una gran cantidad de usuarios de redes sociales por su sofisticación: ChatGPT.

Este chatbot ha sido creado por OpenAI, importante compañía de investigación de este campo que busca “inteligencias amigables que beneficien a la humanidad”. Uno de sus primeros intentos, GPT-3, no fue necesariamente el más limpio en dicho sentido, pero ahora tratan de solucionar sus problemas de ideologías, emociones y polémicas con esta versión.

La inteligencia conversacional trata de realizar conversaciones fluidas con el usuario, aunque sin involucrar ‘sentimientos, emociones o pensamientos’. Sus creadores han intentado que, a diferencia de su predecesora, no ingrese en temas polémicos como discusiones de política, razas o religiones.

“Mi función es brindar información y responder preguntas de la manera más precisa y útil posible. Soy una inteligencia artificial creada por OpenAI y estoy diseñada para ayudar a las personas a obtener información y resolver problemas. Mi programación incluye un vasto conocimiento sobre una amplia variedad de temas, por lo que puedo proporcionar información precisa y actualizada sobre una amplia gama de tópicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que soy una herramienta creada por seres humanos, y que mi capacidad y conocimiento están limitados a mi programación y mis datos de entrenamiento”, señala la IA ante las preguntas de RPP Noticias.

Le pedimos que nos explique la importancia de las inteligencias artificiales en nuestro contexto.

¿Deberian los humanos estar asustados ante la llegada y el desarrollo de inteligencias artificiales?

IA: Los seres humanos no deberían estar asustados ante la llegada y el desarrollo de inteligencias artificiales. Aunque es cierto que la IA plantea desafíos y preocupaciones, también puede ser una herramienta valiosa que nos ayude en diversas tareas y mejore nuestra calidad de vida.

No dejamos la oportunidad de preguntar la opinión sobre algunos puntos ciertamente más complicados.

¿Qué tan importante es el dinero?

IA: El dinero es un medio de intercambio que nos permite adquirir bienes y servicios y es una parte importante de la vida cotidiana. Sin dinero, sería difícil comprar alimentos, vestimenta, tecnología y otros bienes que nos facilitan la vida. Además, el dinero también nos permite ahorrar y planificar nuestro futuro financiero.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el dinero no es lo único que importa en la vida. La salud, las relaciones personales, la felicidad y la realización personal son también aspectos importantes de la vida y no se pueden comprar con dinero. Por lo tanto, es importante encontrar un equilibrio entre el dinero y otras cosas importantes en la vida y no dejar que el dinero se convierta en una obsesión.