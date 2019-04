¿Alguien lo adivinaría? Es 2019 y muchos (millones) de usuarios aún no saben lo importante que es tener una contraseña que no sea fácil de vulnerar.



Sin embargo, el Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido analizó diferentes filtraciones de contraseñas y encontró que 23.2 millones de usuarios tenía “123456” como contraseña.

Otra serie de números (“123456789”) es la segunda más popular con 7.7 millones de usuarios. La combinación “qwerty” (3.8 millones) y “password” (3.6 millones), contraseña en inglés, les siguen.

¿Quieres cambiar tu contraseña y no sabes si es segura? Busca en la base de datos de Have I Been Pwned para saber si ya fue vulnerada antes de usarla.