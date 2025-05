Habla en español y suena en inglés: la sorprendente función de Google Meet que traduce lo que dices sin perder tu tono de voz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, durante el evento I/O 2025, el gigante tecnológico Google presentó una de sus funciones más sorprendentes hasta la fecha para su servicio de videollamadas, Google Meet: traducción de voz casi en tiempo real, con baja latencia y lo más impresionante, usando tu propia voz, tono y expresividad, pero en otro idioma.

Gracias a esta nueva función, ahora puedes hablar en español y tu interlocutor angloparlante te escuchará como si le estuvieras hablando en inglés, ¡y todo con una voz muy similar a la tuya! Será como si hubieras aprendido el idioma en segundos.

“El resultado es una conversación auténtica y natural, incluso en diferentes idiomas: ya sean nietos angloparlantes charlando con sus abuelos hispanohablantes o colegas conectando desde distintos rincones del mundo”, explicó Google en un comunicado.

¿Cómo funciona esta magia?

En un reciente blog, Google explicó que esta nueva función se basa en la avanzada inteligencia artificial del modelo Gemini. El funcionamiento es muy sencillo: tú hablas normalmente en tu idioma. Por ejemplo, imagina que estás en una videollamada con alguien que solo habla inglés y le dices: “Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte”.

A partir de ese momento, Google Meet traducirá automáticamente lo que dijiste al inglés, en una versión que suena como si tú mismo lo estuvieras diciendo. De esta forma, tu interlocutor escuchará algo como: “Hi, how are you? I'm so glad to see you”, pero con una voz similar a la tuya, haciendo la conversación mucho más natural y cercana.

Durante la demostración, se mostró un video donde una hablante de inglés conversaba con una compañera que habla español. Al activar la función, cada uno escuchaba al otro en su idioma nativo, sin necesidad de subtítulos, y con una voz que sonaba familiar.

¿Cuándo estará disponible?

Desde hoy, esta función está disponible en versión beta exclusivamente para suscriptores de los planes Google AI Pro y AI Ultra (este último con un precio mensual de $249.99 USD). Además, por ahora, solo está disponible para traducciones entre inglés y español, pero Google ya trabaja en ampliar el soporte a italiano, alemán y portugués.

Más allá del impacto tecnológico, esta herramienta marca un antes y un después en cómo nos conectamos. Eliminar las barreras del idioma, con una traducción tan natural y personalizada, abre nuevas posibilidades en la vida personal, profesional y educativa.

