Google lanza un probador de ropa virtual: así podrás 'vestirte' con IA desde tu celular

En el marco de su conferencia anual, Google I/O 2025, la compañía tecnológica presentó una herramienta que permite a los usuarios "probarse" prendas virtualmente, a partir de una simple fotografía de cuerpo entero. Pantalones, camisas, vestidos y faldas pueden visualizarse sobre el propio cuerpo del usuario en cuestión de segundos.

El objetivo de esta tecnología es ofrecer una representación visual realista de cómo lucen las prendas sobre cada persona. Así, Google busca acercar la experiencia del probador físico al entorno digital, sin necesidad de conocer medidas ni tallas. Según la compañía, la clave está en “ver cómo luce”, más que en asegurar un calce perfecto.

Una nueva manera de “verte” con ropa

El funcionamiento de la herramienta es simple e intuitivo: cuando un usuario encuentra una prenda que le interesa, basta con pulsar el la opción 'Try it on'. A partir de este punto, los usuarios solo deben subir una fotografía de cuerpo entero, y la inteligencia artificial de Google se encarga de superponer digitalmente las prendas seleccionadas.

En esta fase inicial, la herramienta no permite combinar varias prendas entre sí, por lo que cada prueba se realiza con una sola prenda a la vez. Sin embargo, Google ofrece acceso a miles de millones de prendas disponibles en su base de datos Shopping Graph, lo que permite explorar una variedad casi ilimitada de estilos y opciones.

Google revoluciona las compras con un probador de ropa virtual impulsado por IA | Fuente: Google

Disponibilidad

Actualmente, el probador virtual está disponible en Estados Unidos a través de Search Labs. Los usuarios interesados deben optar por participar en el experimento para acceder a la función. Aunque aún no se ha anunciado su disponibilidad en otros países, se espera que Google expanda esta herramienta a nivel internacional en el futuro.

Con esta innovación, Google busca mejorar la experiencia de compra en línea, ofreciendo herramientas que permitan a los usuarios tomar decisiones más acertadas y satisfactorias al adquirir productos de moda.

