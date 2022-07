Las reuniones podrán ser añadidas a YouTube desde la propia app de videollamadas. | Fuente: Unsplash

Google está implementando la forma de transmitir en vivo las reuniones de Meet en YouTube.

La función, eso sí, está llegando primero a los niveles empresariales de Workplace.

Transmite y trabaja

Google pide a todos los usuarios interesados primero presentar una solicitud para aprobar el canal de YouTube.

Luego de ello, cuyo proceso puede durar hasta 24 horas, las videollamadas podrán ser transmitidas fácilmente desde Meet.

La función está disponible para la mayoría de las cuentas pagas de Workplace: niveles empresariales (principiante, estándar y más), Education Plus y suscriptores individuales, así como miembros del plan Google One Premium en ciertos países. Sin embargo, las personas en la mayoría de los paquetes de inicio, básicos, heredados o esenciales no tienen acceso.

Los administradores de Google Workplace pueden optar por la transmisión pública para las cuentas comerciales que administran, lo que también incluye algunas medidas de seguridad para asegurarse de que su reunión semanal no se convierta en un micrófono abierto.

Se va renovando

En junio de 2021, una actualización para maestros en Google Meet mencionó la capacidad de transmitir eventos como reuniones de la junta escolar en YouTube.

Otras características mencionadas, como mejoras para las salas de reuniones y un "bloqueo de video" que permite a los anfitriones apagar los videos de todos a la vez o silenciar a todos, se han implementado desde entonces.

