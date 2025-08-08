OpenAI lanza GPT-5, su modelo de inteligencia artificial más potente hasta la fecha

La compañía presentó GPT-5, que está disponible gratis en ChatGPT y promete grandes avances en confiabilidad, razonamiento y aplicación práctica en sectores como la salud, el desarrollo de software y el entorno corporativo.
OpenAI anunció el lanzamiento de GPT-5, su nuevo modelo de inteligencia artificial, que sustituye a versiones anteriores como GPT-4o, GPT-4.1 y GPT-4.5. La compañía lo describe como un sistema unificado capaz de ajustar automáticamente su velocidad o profundidad de razonamiento según la complejidad de la consulta.
Con GPT-5, el usuario ya no necesita elegir manualmente entre diferentes modelos. El sistema decide en tiempo real si priorizar una respuesta rápida o activar un modo de razonamiento más profundo para problemas complejos, utilizando un enrutador interno que evalúa la naturaleza de la conversación.
Mejoras de rendimiento y precisión
Según OpenAI, GPT-5 presenta mejoras en áreas como programación, matemáticas, escritura, salud y percepción visual. La empresa afirma que el modelo reduce en un 45 % la probabilidad de errores factuales frente a GPT-4o y hasta un 80 % frente a otros sistemas internos en tareas que requieren razonamiento.
Avances en escritura y salud
En escritura, GPT-5 busca manejar mejor textos con ambigüedad estructural y adaptar su estilo a distintos formatos, desde informes y correos electrónicos hasta formas literarias más complejas. En salud, el modelo obtiene la puntuación más alta hasta la fecha, aunque enfatizan que no sustituye el consejo profesional.
Menos adulación y más control
La compañía indica que GPT-5 ha reducido la tendencia a respuestas complacientes y minimiza el uso de elementos como emojis innecesarios. En caso de tener que rechazar una solicitud, el modelo explica el motivo y ofrece alternativas seguras.
Nuevas personalidades configurables
Como novedad, se introducen cuatro “personalidades” predefinidas —Cínico, Robot, Oyente y Nerd— que los usuarios pueden activar para ajustar el tono de interacción. Estas configuraciones son opcionales y pueden modificarse en cualquier momento.
Disponibilidad y modalidades de acceso
GPT-5 ya está disponible en ChatGPT para usuarios Free, Plus, Pro y Team, con acceso previsto para Enterprise y Edu la próxima semana. Los planes de pago ofrecen mayor volumen de uso y acceso ilimitado a la versión completa, mientras que los usuarios gratuitos pasarán a GPT-5 mini cuando alcancen su límite diario.
Los suscriptores de Pro, Plus y Team también pueden utilizar GPT-5 en la CLI de Codex para programación. OpenAI señala que la implementación completa de las funciones de razonamiento para usuarios gratuitos llegará en los próximos días.
