Phillipe Christodoulou buscaba una billetera virtual para guardar sus criptomonedas de manera segura. Ingresó a la App Store de iPhone, la única de donde se pueden descargar aplicaciones en este equipo, descargó una de las primeras aplicaciones que se le recomendó e inició sesión. Al día siguiente, perdió 600 mil dólares en bitcoins.

Esta historia contada por The Washington Post se está convirtiendo en un común dentro de las tiendas de aplicaciones Play Store (Android) y App Store (iOS) y parece que las compañías no están evitando que esto suceda.

La App Store no es tan segura como crees



“Traicionaron la confianza que tenía en ellos”, dijo Phillipe Christodoulou tras el hurto. "Apple no merece salirse con la suya".

Apple hace todo lo posible para hablar sobre cómo examina cada aplicación en la tienda, afirmando que son la tienda más segura en el mercado. Por lo mismo, la víctima culpa a la compañía más que a los ladrones que se llevaron la mayoría de los ahorros de su vida.

En este caso, los ladrones enviaron su aplicación con el pretexto de ser un servicio de cifrado y luego, una vez aprobada, la cambiaron a una imitación del desarrollador de billeteras de hardware criptográfico Trezor, que no tiene una aplicación propia. Apple examina las aplicaciones cuando se envían, pero no tiene una forma de rastrear las aplicaciones que cambian por completo una vez que están descargadas, explica The Washington Post.

"La confianza del usuario es la base de la razón por la que creamos la App Store, y solo hemos profundizado ese compromiso en los años posteriores", dijo el portavoz de Apple Fred Sainz. “Estudio tras estudio ha demostrado que la App Store es el mercado de aplicaciones más seguro del mundo, y trabajamos constantemente para mantener ese estándar y fortalecer aún más las protecciones de la App Store. En los casos limitados en que los delincuentes defraudan a nuestros usuarios, tomamos medidas rápidas contra estos actores, así como para prevenir violaciones similares en el futuro".

Apple reconoció que ha habido otras estafas de criptomonedas en la App Store, pero no dijo cuántas.

Kristyna Mazankova, portavoz de Trezor, dijo que la compañía ha estado notificando a Apple y Google durante años sobre aplicaciones falsas que se hacen pasar por un producto de Trezor para estafar a sus clientes.

Mazankova dijo que Trezor notificó a Apple sobre una aplicación de imitación el 1 de febrero. Apple eliminó la aplicación el 3 de febrero, pero volvió a aparecer días después, fechas en la que Phillipe Christodoulou sufrió el robo.

