Masayoshi Son (62) es la cabeza de SoftBank. | Fuente: SoftBank

Malos días para un gigante japonés. El conglomerado SoftBank reportó pérdidas equivalentes a US$ 8.9 mil millones luego de sus inversiones en WeWork y Uber perdieron gran valor en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.



Masayoshi Son, presidente de SoftBank, generó controversia en una llamada con inversores del grupo tras el grave anuncio hecho el lunes.

Son se comparó con Jesucristo al considerar que, al igual que él, es un visionario “que fue malentendido”. A la vez alegó que “The Beatles no fueron un éxito de un día a otro”, según un reporte de Bloomberg.

La cabeza de SoftBank se disculpó el martes en Twitter: “La causa del fracaso no radica en el exterior sino en mí mismo. Si uno no lo reconoce, no hay avance”, publicó.

SoftBank comenzó como una empresa de telecomunicaciones, pero empezó a invertir en startups logrando buenos resultados.

Sin embargo, la crisis económica ha pegado duro a la empresa, que ha prometido invertir con más responsabilidad.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.