John McAfee se suicidó a los 75 años. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRED DUFOUR

McAfee comenzó su carrera como ingeniero de la NASA antes de trabajar en varias empresas de informática, donde descubrió la existencia de un virus que se propuso destruir.



Así nació en 1987 la compañía McAfee, un gigante del software antivirus que vendió a Intel en 2010. Ha amasado una fortuna estimada en 100 millones de dólares.

Pero su historia de éxito, digna del sueño americano y de las carreras de un Steve Jobs o un Bill Gates, tomó un giro inesperado: se convirtió en una especie de aventurero y se instaló en Belice, país donde ocupó titulares en 2012 cuando su vecino fue asesinado. Un crimen aún sin resolver.

Después de que la policía descubriera que vivía con una joven de 17 años y con múltiples armas de fuego en su casa, protagonizó una fuga rocambolesca que mantuvo a los medios en vilo durante un mes.

Provocador, publicó en 2013 un video extravagante donde explicaba cómo desinstalar el antivirus McAfee, con la nariz aparentemente empolvada de droga y rodeado de mujeres ligeramente vestidas.

Ese material, que termina con una imagen suya, de torso desnudo y tatuado, y con una pistola al hombro, ha sido visto nueve millones de veces.

John McAfee en La Habana, Cuba, en 2019. Llegó a la isla en su yate. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ADALBERTO ROQUE

En 2015, fue detenido en Estados Unidos por conducir bajo los efectos de las drogas, luego su presencia volvió a hacerse discreta en los medios hasta enero de 2019, cuando huyó de su país.

¿El "mejor amigo" de Cuba?

"Primero fui a Bahamas porque me acusaron de evasión de impuestos, no he pagado impuestos en ocho años", dice y destaca que hasta ese país fue a buscarlo el FBI, razón por la que viajó a Cuba.

Puede sorprender que este rey del capitalismo eligió la isla, bajo gobierno comunista en los últimos 60 años. McAfee afirmó sin embargo: "Probablemente soy el mejor amigo que Cuba tiene actualmente".

"No sé nada de comunismo", continúo, "pero sé que no debemos interferir en los asuntos internos de Cuba, que no deberíamos bloquear este país" como lo hace Estados Unidos desde 1962.

Desde Cuba, habló de tentar la presidencia de Estados Unidos para la campaña de noviembre de 2020. Esta iniciativa no tuvo éxito.

Detenido en España

McAfee se dedicó en los últimos años a comerciar criptomonedas. Fue detenido en octubre en el aeropuerto de Barcelona para ser sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos por presunto delito fiscal.

El proceso fue autorizada este miércoles, mismo día en el que se supo que el millonario se suicidó en la cárcel.

Con información de AFP

