Max se suma a la guerra contra las cuentas compartidas y comenzará la próxima semana

La plataforma de streaming Max (anteriormente HBO Max) ha anunciado que comenzará a implementar restricciones en el uso de cuentas compartidas a partir de la próxima semana, siguiendo la tendencia establecida por otros servicios de streaming.

JB Perrette, CEO de Warner Bros. Discovery, reveló que los usuarios comenzarán a recibir alertas sobre estos cambios en los próximos días. Sin embargo, enfatizó que el enfoque será diferente al implementado por Netflix, optando por una transición más gradual.

A partir del primer trimestre de 2025, la plataforma introducirá un nuevo sistema que permitirá añadir miembros adicionales a las cuentas existentes. Perrette reconoció la complejidad del proceso, describiéndolo como "una combinación de arte y ciencia" para identificar las cuentas que se comparten o se utilizan en segundas residencias.

Max: ¿Cómo combatirá las cuentas compartidas?

El nuevo sistema, que entrará en vigor durante el primer trimestre de 2025, introducirá una función que permitirá agregar miembros adicionales a las cuentas existentes con un costo extra.

Perrette reconoció la complejidad del proceso, describiéndolo como "una combinación de arte y ciencia" para identificar patrones de uso compartido y el uso en segundas residencias.

La compañía espera que esta estrategia impulse el crecimiento de la plataforma durante la segunda mitad de 2025 y a lo largo de 2026. El anuncio coincide con la revelación de un importante calendario de estrenos, que incluye nuevas temporadas de series populares como "The White Lotus" (febrero 2025), "The Last of Us" (primavera 2025) y "Euphoria" (2026).

Los cambios en la política de uso compartido reflejan una tendencia creciente en la industria del streaming, donde las plataformas buscan maximizar sus ingresos. Netflix inició esta tendencia, pero ha sido secundado por otros gigantes del streaming como Disney+.

Las plataformas de streaming además han introducido más maneras de ganar dinero, como suscripciones con contenido publicitario.