Una pequeña startup desarrolladora de un dispositivo para reparar máquinas de helados ha demandado a McDonald’s por una suma de 900 millones de dólares.

Kytch presentó una demanda a McDonald's, acusando a la compañía de publicidad engañosa e interferencia ilícita en sus contratos con los clientes.

¿Por qué demanda a McDonald’s?

Desde 2019, Kytch ha vendido un dispositivo del tamaño de un teléfono diseñado para instalarse dentro de las máquinas de helados de McDonald's. Esos dispositivos Kytch interceptarían las comunicaciones internas de las máquinas de helado y las enviarían a una interfaz web o de teléfono inteligente para ayudar a los propietarios a monitorear y solucionar de forma remota las muchas debilidades de las máquinas.

En la actualidad, las máquinas de helados funcionan por sí solas, aunque con ayuda de operarios, y, en caso de fallas, existe un servicio de la propia McDonalds que se ocupa de los problemas.

Pero las franquicias, los que pagan para vender los helados, no saben mucho sobre ellas y, ante una ola creciente de errores en las máquinas de todo Estados Unidos, la pareja entró en acción.

Los nuevos reclamos de la startup contra McDonald's se centran en los correos electrónicos que el gigante de la comida rápida envió a cada franquiciado en noviembre de 2020, indicándoles que sacaran los dispositivos Kytch de sus máquinas de helados de inmediato.

Esos correos electrónicos advirtieron a los franquiciados que los dispositivos de Kytch no solo violaban las garantías de las máquinas de helados e interceptaban su "información confidencial", sino que también representaban una amenaza para la seguridad y podrían provocar "lesiones humanas graves", una afirmación que Kytch describe como falsa y difamatoria.

Kytch también señala que McDonald's usó esos correos electrónicos para promocionar una nueva máquina de helados, construida por Taylor, su socio de fabricación de electrodomésticos desde hace mucho tiempo, que ofrecería características similares a las de Kytch.

La cofundadora de Kytch, Melissa Nelson, dice que los correos electrónicos no solo resultaron en que las máquinas de helados de McDonald's permanecieran rotas en todo el mundo, también superaron las ventas de rápido crecimiento de Kytch justo cuando la puesta en marcha estaba despegando. "Mancharon nuestro nombre. Asustaron a nuestros clientes y arruinaron nuestro negocio. Fueron anticompetitivos. Mintieron sobre un producto que dijeron que se lanzaría", dice Nelson. "McDonald's tenía todas las razones para saber que Kytch estaba a salvo y no tenía ningún problema. No era peligroso, como afirmaban. Y por eso los estamos demandando".

Los miembros de Kytch ya tenían una demanda contra Taylor, luego de “descubrir” que estaban realizando ingeniería inversa para copiar sus características.

"El software de Kytch incluye una función de operación remota, y con esta característica, creemos que cualquier persona que limpie, opere o repare nuestras máquinas de batidos (como miembros de la tripulación del restaurante o técnicos de mantenimiento) podrían sufrir lesiones si el equipo se enciende de forma remota", ha señalado McDonald’s con anticipación a Wired.

