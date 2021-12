La ex primera dama de EE. UU., Melania Trump, lanzó el 16 de diciembre de 2021 su propia plataforma NFT, la última figura pública en unirse al boom de las criptomonedas. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ALEX EDELMAN

La ex primera dama de Estados Unidos Melania Trump se sumó el jueves al boom de los objetos digitales autenticados, al lanzar su propia plataforma de NFT en su primera iniciativa pública desde que dejó la Casa Blanca hace casi un año. Un token no fungible (NFT) es un objeto digital que puede ser un dibujo, una animación, una pieza musical, una foto o un video con un certificado de autenticidad creado por tecnología blockchain, la misma que está detrás de las criptomonedas. Esta autenticación por una red de computadoras se considera inviolable.

Casi desconocidos hace un año, los NFT representan para algunos la nueva gallina de los huevos de oro en el mercado del arte contemporáneo. Actualmente en auge, se comercializan en las principales casas de subastas, generando varios cientos de millones de dólares en transacciones cada mes. Melania Trump dijo en un comunicado que "una parte de las ganancias" de su colección de NFT se utilizará para ayudar a niños en orfanatos, con el fin de iniciarlos en la programación informática.

"Me enorgullece anunciar mi nuevo proyecto de NFT, que encarna mi pasión por las artes, y apoyará mi permanente compromiso con los niños a través de mi iniciativa Be Best", dijo Trump, en alusión a la campaña contra el acoso escolar que puso en marcha cuando era primera dama. "A través de esta nueva plataforma basada en tecnología, brindaremos a los niños habilidades en informática, como programación y desarrollo de software, para que prosperen al abandonar las comunidades de los orfanatos", agregó.

El primer NFT, una acuarela del artista francés Marc-Antoine Coulon titulada "La visión de Melania" estará a la venta hasta fin de año por 1 SOL, una criptomoneda que cotizaba en unos 190 dólares a las 14H00 GMT, según el sitio especializado coinbase.com. La obra de arte "encarna los ojos azul cobalto de la señora Trump, proporcionando al coleccionista un amuleto para inspirar", según el comunicado.

Esta pieza de arte digital de edición limitada también incluye una grabación de audio de Melania Trump "con un mensaje de esperanza". La plataforma Melania Trump NFT se ejecutará en el protocolo blockchain de Solana y aceptará tanto la criptomoneda SOL como los pagos con tarjeta de crédito. Este es el primer proyecto público de Melania Trump desde que su marido, el republicano Donald Trump, dejó la presidencia en enero de 2021.

La ex primera dama dijo que ofrecerá NFTs "a intervalos regulares" en su plataforma, y anunció una subasta en enero de 2022, durante la cual los coleccionistas podrán adquirir un lote compuesto por una obra digital, una obra física y una "accesorio único". Las ventas se realizarán en una plataforma impulsada por la conservadora red social Parler, desconectada brevemente después de que partidarios de Donald Trump irrumpieran el Congreso en Washington el pasado 6 de enero con miras a impedir la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden.

- Con información de AFP -