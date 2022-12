La inteligencia artificial ChatGPT no dudó en criticar duramente el trabajo de Lars Ulrich en la batería cuando se le pidió analizar el álbum "Master of Puppets" de Metallica. | Fuente: RPP/Unsplash | Fotógrafo: GRUPORPP/Carlos Lora S./Possessed Photography

ChatGPT, inteligencia artificial propiedad de OpenAI, se ha vuelto muy populares en los últimos días y los usuarios de Internet ya la han atiborrado de preguntas o consultas de diversos temas. La más reciente tarea que se le encomendó a esta IA fue analizar uno de los álbumes más importantes y queridos del Heavy Metal y, sobre todo, de su subgénero Thrash Metal: Master of Puppets de Metallica.

La plataforma que es parte de la matriz de otro software muy popular en la actualidad como es DALL-E y que fue cofundada por Elon Musk, es esencialmente un bot que redacta textos en base a preguntas realizadas por las personas. Gracias a ello, se ha convertido en toda una tendencia en redes sociales por sus controversiales declaraciones sobre ciertas temáticas en específico.

Ahora, este programa no ha dudado en criticar severamente el trabajo de Lars Ulrich, cofundador y baterista de Metallica hasta la fecha, debido a su pobre desempeño en uno de los compilados más icónicos de la agrupación.

ChatGPT critica negativamente a Lars Ulrich de Metallica

Uno de los redactores del portal especializado en música Louder Sound aprovechó la enorme popularidad de la IA ChatGPT para preguntarle por Master of Puppets, tercer álbum de estudio de Metallica estrenado en 1986 que fue aclamado como uno de los imprescindibles del Heavy Metal. Si bien el reportero lo hizo con ánimos de hallar una opinión controversial del software, ni él se esperaba que la crítica a Lars Ulrich fuera tan intensa.

“Aunque ‘Master of Puppets’ es considerado un álbum clásico por muchos fans de Metallica, no está exento de defectos. Un aspecto del álbum que a menudo se critica es la batería de Lars Ulrich. La forma de tocar de Ulrich en el álbum se describe a menudo como simplista y poco inspirada, carente de la complejidad y la habilidad de otros baterías del género thrash metal. Sus interpretaciones en canciones como ‘Battery’ y ‘Leper Messiah’ son particularmente decepcionantes, con patrones repetitivos y básicos que no logran elevar la música”, fue lo que escribió la inteligencia artificial tras la consulta.

Una puya legendaria contra Lars Ulrich

Curiosamente, las quejas de la IA por el desempeño del baterista de Metallica no terminaron con lo antes mencionado y prosiguió con su reseña negativa cargada de un lenguaje musical muy técnico. “Además, la decisión de Ulrich de utilizar una gran cantidad de sonidos de batería disparados y artificiales en el álbum ha envejecido mal y resta valor a la experiencia auditiva en general. Esto se nota especialmente en temas como ‘Master of Puppets’ y ‘Damage, Inc.’, donde la batería carece de calidez y pegada”.

Finalmente, la inteligencia artificial ChatGPT de OpenAI dijo lo siguiente sobre el tercer álbum de Metallica. “En resumen, aunque ‘Master Of Puppets’ es un álbum importante en la historia de Metallica y del género Thrash Metal, la batería de Lars Ulrich es un punto débil que le impide ser un disco verdaderamente grande”.

