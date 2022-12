La función para hacer videocapturas de pantalla ya está disponible para algunos Beta testers de Windows 11. | Fuente: Betanews

Microsoft está desarrollando una nueva función que se integrará en la herramienta Recortes que viene preinstalada en la versión más reciente de Windows. Básicamente, ahora los usuarios del sistema operativo de la firma podrán crear videocapturas de pantalla mediante esta interfaz con tan solo pulsar el botón correspondiente.

Anteriormente, diversos filtradores revelaron que esta función ya estaba siendo desarrollada por la firma tecnológica, pero no es hasta ahora que decidió comenzar con las pruebas respectivas. Para ello, Microsoft ya ha implementado esta nueva posibilidad a un selecto grupo de usuarios del programa de Beta testers Windows Insiders.

Crear clips nunca fue más fácil

Tal como detalla el reporte de Betanews, un grupo de usuarios privilegiados ya tiene acceso a la nueva función de la herramienta Recortes con acceso anticipado para poder probarlo y brindar sus opiniones al respecto. Las videocapturas de pantalla tendrán su propio botón dedicado llamado “Record” (grabar), el cual viene acompañado de una grabadora de video como ícono y se ubica a la derecha de la opción para los screenshots clásicos.

Para utilizar esta función, basta con presionar el botón correspondiente para que aparezca un recuadro de selección que, en lugar de generar una imagen, comenzará a capturar un video del área elegida o, en caso sea necesario, de toda la pantalla del escritorio.

Esta captura explica cómo funciona la videocaptura de pantalla de la herramienta Recortes de Windows 11. | Fuente: SubjunctiveQuaver

Una interesante función para Windows

Es un hecho de que la captura de video en computadora no es algo novedoso, ya que existen varios softwares capaces de registrar la imagen y generar estos materiales audiovisuales para los usuarios. No obstante, la iniciativa de Microsoft es una gran forma de simplificar esta tarea para personas que no están muy familiarizadas con los programas antes mencionados o que necesiten grabar su pantalla rápidamente de un modo fácil.

Si bien se reportó que la opción ya está disponible para algunos Beta testers del programa Windows Insiders, por el momento no se tiene claro cuándo llegará a la herramienta Recortes de Windows 11 para todos los usuarios. Además, aún no queda claro si dicha función también estará disponible para otras versiones del sistema operativo como Windows 10 o si será exclusiva del más reciente.

