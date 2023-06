Millonario chino no logra ingresar a la universidad en su intento número 27

Liang Shi tiene 56 años y no se puede negar su éxito. Pasó de ser trabajador de una fábrica a millonario gracias a su negocio de materiales de construcción.

Sin embargo, no ha logrado una meta que persigue hace cuatro décadas: ingresar a la universidad.

No es fácil ser universitario en China

Liang Shi ha postulado sin éxito 27 veces para ingresar a la universidad, la primera vez en 1983.

“Es un pensamiento incómodo el que no haya logrado tener educación universitaria. Realmente quiero ir a la universidad y convertirme en un intelectual”, dijo el millonario a la agencia AFP a inicios de junio, antes de tomar su examen número 27.

El examen anual para ingreso a la universidad en China, conocido como gao kao, es dividido en dos días, es intenso e incluso requiere que la policía mantenga el orden en las escuelas.

Liang Shi tomó por primera vez el examen en 1983 cuando tenía 16 años, pero se rindió en 1992 ya que había un límite de edad de 25 años. En 2001 lo retomó cuando se levantó la restricción.

Este 2023, el millonario tampoco pudo lograr su meta, compitiendo con otros 13 millones de personas, la mayoría en el último año de la secundaria.

A pesar de “mantener la vida de un monje ascético” y estudiar 12 horas al día, quedó 34 puntos por debajo del mínimo para ingresar a alguna universidad en la provincia de Sichuan.

“Antes de tener el resultado, tenía el presentimiento de que no podría ingresar a una universidad de élite, pero no esperaba no ingresar a las 'ordinarias’”, indicó a la AFP.

Con este bajón, Liang Shi no está seguro si lo intentará el próximo año para cumplir su sueño de convertirse en un intelectual con educación universitaria.