Los tragamonedas en línea son populares. | Fuente: Heart of Vegas

Una mujer gastó 940 mil dólares australianos (unos US$ 670 mil al cambio) de su empleador en un juego de tragamonedas online que no paga dinero real.

Rachel Naomi Perri confesó que robó la suma de un hospital veterinario del estado australiano de Tasmania, en el que trabajó entre 2016 y 2019.

La mujer era la única encargada de revisar la cuentas, por lo que pudo realizar 475 transacciones fraudulentas hasta que fue descubierta recién en 2019, informó ABC.

La app adictiva

Perri jugó Heart of Vegas un juego al estilo de tragamonedas en línea con créditos que se compran con dinero real. Lo ganado en Heart of Vegas no puede ser canjeado por dinero real.

Según contó, en una sesión se pasó jugando 16 horas en las que perdió 200 mil dólares australianos (casi US$ 143 mil).

Juego muy popular y potencialmente adictivo

En Google Play encontramos el comentario de un usuario sobre Heart of Vegas, asegurando que desinstaló la app porque “no puede seguir perdiendo”.

“Sentimos conocer su experiencia, pero la suerte puede cambiar siempre. Pruébanos de nuevo pronto y averigua si puedes tener grandes ganancias.

Los datos de esta indican que Heart of Vegas ha sido instalado más de 10 millones de veces.

También señala que tiene compras dentro de la app, que van desde US$ 0.99 a US$ 249.99 por ítem.