Ya puedes consultar multas electorales pendientes. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Alberto Nishiyama

El no pagar la multa por no votar, no cumplir el deber como miembro de mesa o si te negaste a reemplazar a un miembro de mesa ausente te quita el derecho a inscribir actos relacionados a tu estado civil, intervenir en procesos judiciales o administrativos, realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato, ser nombrado funcionario público ni inscribirte en cualquier programa social u obtener brevete.

Felizmente, el pago se puede realizar fácilmente en línea.

¿Cómo pagar la multa en línea?

Primero, revisa si tienes una multa electoral pendiente en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones tan solo con tu DNI.

Ingresa tu DNI para saber si tienes una multa pendiente. | Fuente: JNE

La plataforma te muestra que tienes una deuda pendiente. | Fuente: JNE

Al comprobar que tienes una multa, dirígete la plataforma Págalo del Banco de la Nación.

Busca "JNE" para encontrar la opción de Multas Electorales. | Fuente: Págalo

Verás que multas pendientes tienes luego de poner los dígitos de tu DNI. | Fuente: Págalo

En el buscador, escribe “JNE”. Te aparecerá la opción “Multas electorales”.

Ingresa con tu DNI. Verás la multa pendiente. Selecciónala.

Selecciona la multa pendiente de pago. | Fuente: Págalo

La plataforma te mostrará el resumen y cuánto debes de pagar. Selecciona “Pagar”.

Estás a un paso de pagar la multa. | Fuente: Págalo

Necesitarás registrate con un correo electrónico a la plataforma.

Ingresa una tarjeta de crédito o débito. Puede ser Visa, Mastercard o American Express. También hay la opción para la plataforma móvil BIM.

Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito. | Fuente: Págalo

Recibirás la confirmación de tu pago. Una copia será enviada al correo con el que te registraste.

¡Listo! Ya pagaste tu multa. | Fuente: Págalo

