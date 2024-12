Netflix pide a guionistas que personajes "anuncien lo que hacen" para audiencia distraída

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Netflix está cambiando las reglas del juego en la narrativa audiovisual, pero no precisamente para mejor. La compañía de streaming ha estado indicando a sus guionistas que hagan que los personajes "anuncien lo que están haciendo" para beneficiar a los espectadores que ven el contenido mientras realizan otras actividades.

La revista N+1 revela esta controversial directriz que refleja un cambio fundamental en cómo Netflix percibe el consumo de contenido. La plataforma está adaptando activamente sus producciones originales para una audiencia multitarea, alejándose de las convenciones tradicionales del cine que exigen atención completa del espectador.

Netflix: ¿Cómo cambia el producto?

Un ejemplo ilustrativo de esta práctica se encuentra en la película "Irish Wish", protagonizada por Lindsay Lohan, donde los personajes verbalizan explícitamente sus acciones y motivaciones. “Pasamos un día juntos. Admito que fue un hermoso día lleno de vistas dramáticas y lluvia romántica, pero eso no te da derecho a cuestionar mis decisiones de vida. Mañana me caso con Paul Kennedy”, declara el personaje de Lohan en una escena que ejemplifica esta nueva aproximación.

Netflix ha desarrollado incluso una categoría específica llamada "vista casual" para contenido diseñado para ser consumido sin atención completa. Esta estrategia forma parte de un cambio más amplio en el modelo de negocio de la plataforma, que prioriza la retención de suscriptores sobre la calidad cinematográfica tradicional.

Los críticos y profesionales de la industria han expresado preocupación por esta tendencia. La práctica contradice directamente el principio básico de la narrativa visual "mostrar, no contar", que ha sido fundamental en la creación cinematográfica durante décadas.

La plataforma también ha modificado sus estándares técnicos para adaptarse a este nuevo paradigma. Sus producciones originales ahora presentan una edición más frenética, iluminación plana y diálogos sobrecargados de exposición, todo diseñado para mantener enganchada a una audiencia parcialmente atenta, indica la revista.