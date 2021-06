El código de Internet escrito por Sir Tiim Berners-Lee fue subastado como NFT | Fuente: AFP | Fotógrafo: TIMOTHY A. CLARY

El mercado de Tokens no Fungibles (NFT) vuelve a remecerse con un exorbitante pago. Tras anunciar hace un par de semanas la disponibilidad de una serie de archivos originales usados en el código original de la World Wide Web y el nacimiento de Internet, Sir Tim Berners-lee logró obtener 5,4 millones de dólares luego de subastar este artículo, tras un precio inicial de mil dólares.

Esta puja superó el dinero obtenido por Jack Dorsey, creador de la red social Twitter, que obtuvo 2,9 millones de dólares al vender el primer tuit de la plataforma en formato NFT.

De acuerdo con la casa Sotheby´s, responsable del proceso de subasta, el producto fue adquirido por un comprador no identificado.

“No estoy vendiendo la Internet”

Durante el proceso de promoción de este token, mucha gente en redes comentaba sobre la posibilidad de perder la autonomía de Internet al entregar el código original en subasta. Sn embargo, Berners-Lee ha sido claro en señalar que a adquisición de este NFT no le otorga derechos de Internet al comprador: “No estoy vendiendo la Internet, ni estoy vendiendo el código fuente. Estoy vendiendo un cuadro con un código que hice yo mismo en Python, de cómo se vería el código fuente si estuviera pegado en la pared y firmado por mí”.

En declaraciones a The Guardian, Berners-Lee señaló que Internet siempre permanecerá libre y sin pago de regalías: “La web es tan libre y tan abierta como siempre lo fue. Los códigos y protocolos centrales en la web están libres de regalías, como siempre lo han sido. No estoy vendiendo la Web; no tendrá que empezar a pagar dinero para seguir enlaces”.

Sotheby's describió el lote como "la única copia firmada del código del primer navegador web existente", comparando su venta con la de los documentos manuscritos de una figura histórica.